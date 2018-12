Cormorano divora grosso pesce in un boccone: il video spopola. È girato sul lago?

Il cormorano prende un pesce di grosse dimensioni e se lo mangia in un sol boccone. È affascinante, nella sua cruda scena di ordinaria quotidianità in natura, il video che nella giornata di oggi sta spopolando su Facebook, in particolare sul gruppo "Sei di Lecco se...".

A postarlo un utente, Gabbro Ghisla, ma ignota è la provenienza del filmato, capace di cogliere un momento non facile da immortalare da così vicino. Subito sul social network si è scatenata la curiosità dei lecchesi per capire se il video sia stato girato sul nostro lago, come sembrerebbe, o no. Centinaia i like al video, decine di commenti tra chi apprezza il video e chi invece ne è addirittura disgustato.

Nel filmato, che proponiamo, il cormorano - specie che le istituzioni stanno contrastando perché minaccia per la fauna ittica locale - divora un pesce che ai più sembrerebbe un pesce gatto. La presenza di questi ultimi nel Lario è stata segnalata da più pescatori e arrivata alla Polizia provinciale.