Apre la porta di casa e si trova davanti due cinghiali. È successo questa mattina a Monte Marenzo, comune della valle San Martino, dove nell'ultimo periodo si stanno ripetendo gli avvistamenti di ungulati. "Mia sorella stava uscendo dalla nostra abitazione quando ha lanciato un urlo, io l'ho raggiunta e ho visto i due cinghiali adulti tra il cancello e la porta d'ingresso - racconta la signora Giuseppina Bonanomi, residente in via Carrobbio - sembravano diretti verso la zona del garage, alla ricerca di cibo. A quel punto ci hanno guardate, ma dopo poco se ne sono andati proseguendo per i prati e, fortunatamente, non abbiamo avuto danni".

"È la prima volta che vedo dal vivo dei cinghiali, per di più all'ingresso di casa, anche se credo non sia più una grande notizia dato che sento parlare di diversi avvistamenti di questi animali - continua Bonanomi - Io ho comunque informato dell'accaduto il sindaco e la polizia locale di Monte Marenzo. Mi hanno detto che sul territorio sono operativi alcuni agenti della Polizia provinciale per verifiche". Nei giorni scorsi alcuni cinghiali, hanno "fatto visita" anche alla baita degli alpini di Monte Marenzo, mentre in passato avevano fatto razzia in un'attività di ristorazione sulle alture al confine tra Calolzio e Carenno e in un'area agricola di Somasca, sempre in valle San Martino. In questi ultimi due casi, purtroppo, i danni da parte degli ungulati durante le razzìe alla ricerca di cibo, erano stati notevoli.