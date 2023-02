Bollettino settimanale covid: gli ultimi dati a Lecco e in Lombardia

Quinto bollettino covid del 2023. Seguendo la linea tracciata da fine ottobre dal Governo, la Regione ha comunicato oggi i dati settimanali relativi alla situazione Coronavirus in Lombardia, riferiti al 2 febbraio. I ricoverati in terapia intensiva sono al momento 21 in tutti gli ospedali della regione (5 in meno rispetto ai 26 di sette giorni fa), i ricoverati con sintomi, ma non in terapia intensiva, sono 227 (113 in meno rispetto ai 340 della scorsa settimana, un dato già in calo).

Dall'inizio della pandemia si contano: 45.368 persone decedute; 4.041.487 dimessi e guariti; 44.798.340 Tamponi totali; 4.101.371 Casi totali positivi. Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 2 febbraio e mercoledì 1 febbraio: