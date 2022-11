Bollettino covid: i dati del primo aggiornamento settimanale

In linea con quanto stabilito dal ministero della Salute che ha deciso di rendere noti una volta la settimana i dati Covid, la Regione ha comunicato oggi i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 3 novembre 2022. Il giorno del "bollettino" passa così da quotidiano a settimanale, con uscita ogni venerdì. Di seguito la situazione in Lombardia.

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 27

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.042

Persone decedute: 43.188

Dimessi/guariti: 3.695.449

Tamponi totali: 42.685.688

Casi totali positivi: 3.797.984

Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 3 novembre, con quella precedente (mercoledì 2 novembre). Nel Lecchese si sono registrati 263 casi.