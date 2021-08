Bollettino covid, i dati di lunedì 2 agosto: nel Lecchese 2 contagi

Cresce il rapporto fra positivi e tamponi in Lombardia. A fronte di 10.511 tamponi effettuati, oggi sono 326 i nuovi positivi (3,1%). Leggero aumento nelle terapie intensive

Emergenza Covid-19, cresce il rapporto fra positivi e tamponi in Lombardia. A fronte di 10.511 tamponi effettuati, oggi sono 326 i nuovi positivi (3,1%).

Sale leggermente il numero dei ricoveri, 5 in terapia intensiva e +2 negli altri reparti, non si registrano decessi. Come sempre i dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 2 nuovi contagi da Covid-19, mentre domenica erano stati 6. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.062.

I dati di oggi, lunedì 2 agosto

i tamponi effettuati: 10.511, totale complessivo: 12.588.000

i nuovi casi positivi: 326

in terapia intensiva: 32 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 210 (+2)

i decessi totale complessivo: 33.827 (0)

I nuovi casi per provincia

Milano: 91 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 26;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 9;

Sondrio: 2;

Varese: 117.