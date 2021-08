Bollettino covid, i dati di lunedì 23 agosto: a Lecco 1 nuovo contagio

Sul fronte dell'epidemia di Covid-19 oggi in Lombardia si registrano 200 casi, con un basso numero di tamponi realizzati, 10.489. Il rapporto è in rialzo rispetto a domenica, 1,9%

Leggero rialzo per i ricoveri in terapia intensiva (+2) e negli altri reparti (+9), mentre per fortuna non si registrano decessi.

Per quanto riguarda in modo specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si registra 1 nuovo contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.302.

Tutti i dati di oggi, lunedì 23 agosto, in Lombardia

i tamponi effettuati: 10.489, totale complessivo: 13.253.673

i nuovi casi positivi: 200

in terapia intensiva: 43 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 320 (+9)

i decessi, totale complessivo: 33.880 (0)

I nuovi casi per provincia

Totale e (incremento)