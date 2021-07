Centri vaccinali, la denuncia: “Regione Lombardia non sta pagando i medici”

È indubbio il profondo impegno profuso dal personale sanitario all'interno dei centri vaccinali di tutta la Lombardia. Qualcuno starebbe attendendo i soldi del mese scorso. Qualcuno invece i pagamenti di tutte le prestazioni. Sembra che regione Lombardia non stia pagando regolarmente i medici che stanno lavorando negli hub vaccinali allestiti tra i vari capoluoghi. A denunciarlo è il sindacato nazionale autonomo medici italiani, Snami, che una decina di giorni fa ha inviato una mail al direttore generale welfare del Pirellone, Giovanni Pavesi, per chiedere in buona sostanza di essere pagati.

La firma è quella di Roberto Carlo Rossi, segretario regionale della sigla e presidente dell'ordine dei medici di Milano. "Gentile direttore, giungono, da parte di iscritti di tutta la regione, numerose lamentele in ordine al mancato pagamento delle vaccinazioni eseguite dai medici e soprattutto dai medici di medicina generale nell'ambito degli hub vaccinali", si legge nella comunicazione.

"Le segnalazioni sono a macchia di leopardo, nel senso che non sono omogenee per Ats. Una delle situazioni più critiche segnalate è nell'ambito del distretto di Lodi dove diversi medici si sono lamentati di non aver percepito il benché minimo pagamento dopo mesi di attività nei sunnominati centri. Tuttavia, molte segnalazioni pervengono anche dal resto del territorio lombardo", hanno sottolineato dal sindacato.

Quindi, l'appello al Pirellone: "Si chiede di porre rimedio con effetto immediato a queste situazioni, procedendo al pagamento mese per mese dell'attività svolta, così come nel diritto di qualsiasi lavoratore. In difetto, nostro malgrado, saremo purtroppo costretti a mettere in atto le procedure di recupero dei crediti maturati previsti dalla legge".

Ed ecco la conclusione, che lascia una porta aperta: "Nella speranza di evitare inutili contenziosi, soprattutto nell'ambito della vaccinazione che, come noto, è cruciale per superare il periodo che stiamo vivendo, si porgono cordiali saluti".

La mail inviata dai medici alla dg welfare