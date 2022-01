Bollettino covid, i dati di domenica 30 gennaio: a Lecco e provincia 457 nuovi contagi

Sono 14.558 i nuovi casi di covid registrati oggi in Lombardia a fronte di 147.338 tamponi processati per un indice RT al 9,8% (più basso rispetto al 12,7% nazionale). I pazienti dimessi o guariti sono invece 29.298, mentre altre 62 persone hanno purtroppo perso la vita. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 5 i nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre calano ancora (-68 per un totale di 3004) i pazienti nei reparti. Sono questi alcuni dei dati più rilevanti che emergono dal quotidiano report del Ministero della Salute e della Regione Lombardia sulla situazione Coronavirus, in merito alla giornata di domenica 30 gennaio.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 457 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 60.380. Sotto i dati assoluti, e gli incrementi di oggi, provincia per provincia.

I dati di oggi, domenica 30 gennaio, per provincia