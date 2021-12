Natale in zona gialla? Trend in crescita, il cambio è possibile

Forse si, forse no: la Lombardia potrebbe essere zona gialla a Natale. Questo, dunque, porterebbe a un lieve aumento delle restrizioni per fronteggiare l'incremento di contagi da covid-19. Tuttavia, per chi ha il super green pass, ovvero la carta verde che certifica guarigione o vaccinazione fatta, non ci sono particolari distinzioni con la situazione odierna da zona bianca.

Secondo quanto emerge dall'ultimo monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) la percentuale dei posti in area medica cresce in 7 regioni e Province autonome. Abbiamo quindi trend in peggioramento in Sardegna (al 5%), Piemonte (all'8%), Abruzzo (al 9%), Emilia Romagna (al 9%), Trento (al 11%), e sopratutto in Calabria (salita al 15%), oltre che in Friuli Venezia Giulia (al 23%). Quanto alle terapie intensive ritornano oltre soglia le Marche raggiungendo il 12% e restano oltre il limite della zona gialla (10%) il Friuli Venezia Giulia (16%) e la Provincia autonoma di Bolzano (14). Trend in calo in Calabria (al 10%), e Liguria (al 10%), così come Umbria (all'8%) e Abruzzo (al 4%).

La situazione in Lombardia

La regione verde è a forte rischio. Il trend di crescita - se mantenuto - porterà la Lombardia oltre le soglie della zona gialla entro 2 settimane. Sono infatti pieni per il 14% i reparti ordinari e l'8% dei letti in rianimazione sono occupati da malati covid.

Differenza tra zona bianca e zona gialla

In realtà la differenza per i vaccinati o per chi ha il super green pass tra zona gialla e zona bianca è poca. Il cambiamento maggiore riguarderebbe le mascherine, che in zona gialla sarebbero da indossare anche all'aperto. Bar, ristoranti e locali, invece, rimarrebbero aperti (e accessibili con il super green pass). Stessa cosa per teatri, cinema, fiere e altri eventi: non vi saranno chiusure e le regole per accedere rimarranno quelle in vigore in zona bianca. L'altra differenza riguarda i ristoranti: in zona bianca non c'è limite per le persone al tavolo all'aperto, mentre è di sei al chiuso; in zona gialla il limite fissato è di quattro persone, sia all'aperto che al chiuso.