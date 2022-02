Due linee per la "vax night" al PalaTaurus: vaccinate 83 persone. Si replica?

Venerdì 11 febbraio si è tenuta la prima ‘vax night’ made in Lecco. Alle 21 è andata in scena l'apertura serale delle vaccinazioni anti Covid-19 presso il Palatuarus di viale Brodolini, con accesso mediante prenotazione o attraverso l'autopresentazione degli interessati. Come fatto sapere dall'Asst Lecco, a fronte di 39 prenotazioni sono state eseguite 83 vaccinazioni, tutte terze dosi: l’afflusso è stato costante fino alle 22.15, mentre ultima somministrazione è stata effettuata alle 22.35.

Venerdì 18 febbraio la replica?

Sono state attivate due linee che hanno lavorato a pieno regime e l'attesa è stata, in media, di 15 minuti. L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalle famiglie, con figli minorenni di età compresa tra 13 e 17 anni che hanno rappresentato circa la metà della platea dei vaccinati. L’extra time ha permesso ai genitori di accompagnare i figli dopo l’orario lavorativo.

Come si apprede, l’apprezzamento dell’iniziativa da parte degli utenti dovrebbe spingere l'Azienda a prevedere la replica dell’apertura con i medesimi orari venerdì prossimo, 18 febbraio. “Ringrazio il direttore sociosanitario, Enrico Frisone, il direttore dei servizi territoriali, Luca Sesana, e tutti gli operatori sanitari che ancora una volta si sono adoperati con generosità per offrire al territorio la possibilità di vaccinarsi anche in fasce orarie serali. Lecco e la sua provincia rimangono il territorio con la più alta percentuale di vaccinazioni somministrate in Lombardia”, ricorda Paolo Favini, direttore generale di Asst Lecco.