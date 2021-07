«Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Siamo ancora lontani dal 95% dell'immunità di gregge»

Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, commenta il risultato attuale e sprona i suoi concittadini a non fermarsi, soprattutto Over 60 e insegnanti. I dati comune per comune

La campagna vaccinale prosegue bene in provincia di Lecco, ma è ancora presto per esultare. Nessuno in Lombardia ha superato la quota dell'80% di prime dosi somministrate, ma è arrivato il momento di dare l'accelerata decisiva. Così, almeno, stando alle parole di Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco.

«Vaccinare. Vaccinare. Vaccinare.»

«L'80% della popolazione lecchese è vaccinata almeno con una dose - premette il primo cittadino -. Un buon risultato certo, che mette la provincia di Lecco in cima alla classifica, ma che è ancora lontano dalla cosiddetta "immunità di gregge" del 95% circa. Tanti Over 60 mancano ancora all'appello e così circa 300 insegnanti. Vaccinarsi è necessario per riprendere la nostra vita sociale, le attività scolastiche ed economiche. È un dovere che ciascuno dovrebbe sentire nei confronti di se stesso e della propria comunità: i vaccini sono sicuri e necessari per evitare l'insorgere di nuove varianti. Per questo sono favorevole all'obbligo del "green pass" per accedere nelle aree o situazioni a maggior rischio contagio».

Gattinoni promuove il modus operandi lecchese: «Ho completato il mio ciclo vaccinale domenica scorsa. E a questo proposito ribadisco i complimenti e la soddisfazione praticamente unanime per il polo vaccinale al Palataurus, che poteva non esserci ma è stato attivato grazie alla tenacia e alla generosità dei lecchesi».

I dati lecchesi

Popolazione target: 289.816

Prima dose: 232.138 (80,10%)

Seconda dose: 164.748 (56,85%)