Oltre due milioni di lombardi non hanno iniziato a vaccinarsi. Lecco rimane al primo posto

Stando ai dati riferiti dal Ministero della Salute, la maggior parte delle persone che non hanno ricevuto una dose di vaccino ha tra i 40 e i 59 anni. A Lecco quasi il 70% ha completato il ciclo

Il lavoro sul campo prosegue senza sosta, ma ci sono ancora delle lacune. Medici e infermieri avranno in mano siringhe e vaccini anche a Ferragosto, ma sono oltre 2milioni e 100mila i lombardi che per il momento non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino (dati del Ministero della Salute aggiornati alle 6:00 di martedì 10 agosto).

La fascia di popolazione più scoperta è quella tra i 40 e i 49 anni: su una platea di oltre un milione e mezzo di persone 510mila non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino. Segue la fascia tra i 50-59 anni: su una platea di un milione e 677mila persone ben 440mila non hanno ricevuto il siero salvavita.

Popolazione Ciclo Completo Prima dose Platea Neanche una dose Fascia Over 80 715.712 0 765.259 49.547 Fascia 70-79 881.702 0 1.006.561 124.859 Fascia 60-69 1.020.549 0 1.240.919 220.370 Fascia 50-59 1.237.546 0 1.677.629 440.083 Fascia 40-49 1.005.587 1.070.031 1.565.547 510.071 Fascia 30-39 694.680 797.226 1.198.955 292.951 Fascia 20-29 524.460 727.294 997.448 254.306 Fascia 12-19 189.480 354.611 794.486 250.395

Tabella - Dati Ministero della Salute aggiornati 10 agosto 2021

Nel frattempo le somministrazioni stanno proseguendo anche se a ritmi ridotti rispetto ai giorni scorsi. Nei primi 9 giorni di agosto sono state iniettate mediamente 77mila dosi di vaccino al giorno (la media giornaliera di luglio era superiore a 99mila). Un rallentamento dovuto anche alle vacanze.

Dall'inizio della campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, in Lombardia sono state iniettate 12 milioni e 856mila dosi di siero anticovid.

I dati lecchesi