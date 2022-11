L’avocado, noto come Persea americana, è una specie arborea da frutto che appartiene alla famiglia delle Lauracee, originaria del Messico e del Centro America. Si tratta di un frutto grasso, molto prezioso per la nostra alimentazione e molto apprezzato per le sue proprietà benefiche. Basti pensare che 100 grammi di questo frutto apportano circa 160 calorie che forniscono gratis buoni, fibre, vitamine e potassio. Esistono diverse qualità di avocado, che variano per dimensione, forma, colore, texxture della buccia e gusto.

Vediamo le proprietà e i valori nutrizionali di questo frutto

Proprietà e benefici dell’avocado

L’avocado è ricco di grassi vegetali, ma soprattutto monoinsaturi, utili a contrastare il diabete. Questo tipo di grassi è fondamentale per mantenere il cuore in salute. Il consumo di avocado, infatti, consente di introdurre quantità ottimali di acido oleico.

Ottima fonte di calcio e potassio, l’avocado contiene anche notevoli quantità di fibra. Riequilibra inoltre il livello del colesterolo cattivo nel sangue. Possiede anche proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria. Ricordiamo che l’avocado è ideale anche per le donne incinte, in quanto ricco di acido folico.

Calorie e valori nutrizionali

Rispetto a tanti altri frutti, l’avocado ha un profilo nutrizionale unico: 100 grammi di questo frutto sviluppano circa 160 calorie. Inoltre, la presenza di fibre, grassi buoni, vitamine e potassio, conferiscono all’avocado proprietà eccellenti per la salute. Il suo consumo è associato a diversi effetti benefici come: riduzione del rischio cardiovascolare, aumento del senso di sazietà, perdita di peso, aumento della fertilità.

Come utilizzare l’avocado in ambito cosmetico

L’avocado viene utilizzato anche in ambito cosmetico, poiché si tratta di un frutto ricco di nutrienti, ottimi per il benessere di pelle e capelli. Si tratta di un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, in grado di reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide.

Ideale contro la pelle secca, soprattutto sotto forma di olio o crema viso, l'avocado dona elasticità e tono alla pelle disidratata.

Lo stesso vale per i capelli: questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.