5 maschere per capelli grassi da fare a casa con ingredienti naturali: ricette fai da te

Ecco alcune ricette fai da te per creare delle maschere di bellezza facili, veloci e specifiche per i capelli grassi sfruttando semplici ingredienti naturali

Applicare periodicamente una maschera è molto importante anche per chi ha i capelli grassi. Infatti, le maschere per capelli non servono solo a idratare e rinforzare, ma possono essere utilissime anche per purificare il cuoio capelluto, regolare la produzione di sebo e lenire la pelle infiammata.

Non sempre però, si ha la voglia, la possibilità, il tempo o il denaro per cercare e acquistare la maschera più adatta al proprio tipo di capelli. Per questo, abbiamo selezionato 5 ricette fai da te, facili e veloci da realizzare, per creare comodamente a casa una maschera per capelli grassi, tutte a base di ingredienti naturali che potrai facilmente trovare anche nella tua dispensa!

I benefici della maschera per capelli grassi

La maschera per capelli grassi è un trattamento booster che, se associato a una hair care routine dedicata, aiuta a contrastare il problema dei capelli grassi.

Solitamente, i capelli grassi sono dovuti a una eccessiva produzione di sebo, che rende la chioma sporca e unta già dopo un solo giorno dall’ultimo shampoo; inoltre, i capelli appaiono piatti, pesanti e senza volume. Per contrastare questo problema, e avere capelli sani, leggeri e freschi, è quindi importante seguire una routine che preveda l’utilizzo di prodotti specifici per capelli grassi (shampoo e balsamo), mettere in pratica alcuni semplici accorgimenti e utilizzare con costanza scrub purificanti (circa una volta ogni dieci giorni) e maschere sebo-normalizzanti (massimo 2 volte a settimana).

Le ricette dai fa te delle maschere per capelli grassi

1 - Maschera per capelli grassi con tea tree oil

A base di oli vegetali come ingredienti chiave, questa maschera per capelli è l’ideale per chi ha cute grassa e punte secche. L'olio essenziale di tea tree, infatti, contrasta l’eccesso di sebo, mentre l’olio di mandorle agisce per nutrire le lunghezze inaridite.

Unisci in una ciotola 5 gocce di tea tree oil e 1 cucchiaio di olio di mandorle, poi amalgamali bene con l’aiuto di un cucchiaio. Applica il composto così ottenuto e massaggialo bene sul cuoio capelluto con movimenti circolari; tieni in posa la maschera per 10 minuti, poi risciacqua con acqua.

2 - Maschera pre-shampoo per il cuoio capelluto grasso

Questa maschera per capelli sfrutta le proprietà dell’aloe vera e del tea tree oil per trattare il problema di capelli e cuoio capelluto grassi. Il gel di aloe vera, infatti, insieme all'’olio essenziale di tea tree, svolge un’azione sebo regolatrice e antiforfora, riuscendo a regolare efficacemente il sebo in eccesso, e risulta utile anche per rinforzare i capelli.

Mescola 2 cucchiai di gel di aloe vera, 2 cucchiai di acqua e 2 o 3 gocce di olio essenziale di tea tree in una ciotola, poi applica uniformemente il composto sul cuoio capelluto, copri con una pellicola e lascia in posa per 1 ora. Concludi sciacquando bene con acqua e detergendo la cute con il tuo solito shampoo.

3 - Maschera pre-shampoo zenzero e limone

Una maschera per capelli grassi purificante, che sfrutta l’azione dello zenzero, un ingrediente naturale ideale per trattare i capelli grassi con forfora, che stimola la crescita del capello ravvivando la microcircolazione, del gel di aloe vera, che potenzia l’efficacia dello zenzero detergendo in profondità e liberandosi del sebo in eccesso, e del succo di limone, dal potere sgrassante e purificante, vero toccasana per il cuoio capelluto.

Frulla un pezzo di radice di zenzero con 1 cucchiaio di succo di limone, poi mescola il composto ottenuto con 3 cucchiai di gel di aloe vera e distribuiscilo sul cuoio capelluto fino alle lunghezze, aiutandoti se necessario con un pennello. Lascia in posa la maschera per 30/40 minuti, poi lava i capelli con uno shampoo sebo regolatore.

4 - Maschera per capelli grassi al bicarbonato e limone

Una veloce maschera pre-shampoo purificante che sfrutta l’azione purificante del bicarbonato di sodio. Per un trattamento d’urto puoi anche utilizzare il bicarbonato a secco, distribuendolo sulle radici e lasciando agire per un paio di minuti, così da assorbire il sebo in eccesso, o aggiungendo un po’ di bicarbonato direttamente allo shampoo, così da aumentare il suo potere pulente e sgrassante.

In alternativa, è possibile creare un composto a base di bicarbonato e succo di limone, per una maggiore azione purificante. Spremi il succo di mezzo limone in una ciotolina, poi aggiungi 2 cucchiai di bicarbonato e l'acqua tiepida, fino a ottenere un composto cremoso. Pettina bene i capelli, applica il prodotto sul cuoio capelluto e sulle lunghezze e lascia agire per 10 minuti, poi risciacqua con abbondante acqua e procedi con il tuo solito shampoo.

5 - Maschera capelli all'argilla contro il sebo in eccesso

Un trattamento d’urto perfetto per trattare il sebo in eccesso. Questa maschera per capelli grassi, infatti, sfrutta le proprietà dell’argilla, che svolge un’azione purificante ed assorbe il sebo in eccesso, e dell'aceto di mele, che potenzia l’azione purificante dell’argilla e restituisce al capello il suo splendore naturale. Attenzione però: visto l'eccezionale potere assorbente dell'argilla, è meglio non fare questa maschera per più di 1 volta al mese, così da non rischiare di rendere i capelli secchi.

Mescola in una ciotola 50 g di argilla in polvere e 1 cucchiaio di aceto di mele, aggiungendo poco alla volta sufficiente acqua per rendere il composto omogeneo. Poi, applica la maschera su cuoio capelluto e lunghezze e lascia agire per 10/15 minuti prima di procedere al risciacquo con acqua ed allo shampoo abituale.