Le migliori creme doposole per far risaltare l’abbronzatura

Insieme al bel tempo, alle vacanze, ai profumi e ai colori, uno degli aspetti migliori dell’estate è indubbiamente l’abbronzatura. Ma per ottenere (e mantenere nel tempo) un’abbronzatura perfetta, se durante il giorno le protagoniste indiscusse per una pelle sana sono le protezioni solari, la sera diventa importantissimo idratare e lenire la pelle, per darle nutrimento e sollievo dai raggi solari e per combattere cute disidratata, rossori diffusi e pelle che tira.

Doposole: a cosa serve?

Il doposole è la soluzione perfetta per far durare a lungo e risaltare l’abbronzatura, oltre a contrastare l'azione dei radicali liberi e mantenere il benessere della pelle.

Il doposole ha la capacità di:

alleviare gli effetti sulla pelle conseguenti all'esposizione solare;

migliorare le condizioni della cute.

Applicare un olio o una crema doposole aiuta infatti a ripristinare il film idrolipidico della pelle contrastando la disidratazione e le conseguenti spellature, che mettono a rischio l'integrità dello strato cutaneo superficiale e l'uniformità della tintarella.

Indipendentemente dalla formulazione con cui si presenta, dunque, il doposole svolge un’azione idratante e nutriente, aiutando lo strato corneo superficiale a rimanere compatto, evitando l’insorgenza di spellature e contrastando l'invecchiamento precoce della cute che consegue all’esposizione solare: in questo modo la pelle risulterà sana e ben idratata, e sarà più facile mantener un’abbronzatura intensa e luminosa nel tempo.

Per aiutarti nella scelta abbiamo quindi selezionato i migliori doposole da acquistare online: dalle creme corpo idratanti agli spray illuminanti, passando per oli nutrienti e prodotti glitterati per un tocco di stile in più, scopriamo insieme quali sono i migliori doposole per far risaltare l’abbronzatura.



Burro Corpo Doposole Coconut Body Butter di Hawaiian Tropic

Il burro per il corpo di Hawaiian Tropic After Sun coccola e idrata la pelle dopo una giornata passata sotto al sole ed è la scelta perfetta per chi ha la pelle tendenzialmente secca. Arricchito con olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado, questa formula lussuosa coccola e nutre la pelle donandole 12 ore di idratazione.

Inoltre, grazie al suo esotico e sensuale profumo di cocco, il burro corpo Hawaiian Tropic lascia la tua pelle profumata e liscia come la seta.

Crema Doposole con Attivatore dell'Abbronzatura Prep

Il doposole Prep ha una formula efficace e testata in grado di prolungare l’abbronzatura nel tempo grazie al Melanobronze, un mix di principi attivi che stimolano la melanina e favoriscono il mantenimento del colorito sulla pelle. Questa crema doposole, inoltre, è arricchita con aloe vera, polifenoli, vitamine, sali minerali e altre numerosi elementi in grado di alleviare arrossamenti, scottature e irritazioni cutanee. Adatta all'applicazione dopo l'esposizione solare, aiuta a dare sollievo alla pelle, la idrata senza ungere e si assorbe rapidamente.

Latte Doposole per Pelli Sensibili Angstrom Protect

Dalla texture piacevole e facile da applicare, questo latte doposole si assorbe rapidamente e lascia la pelle liscia come la seta. Inoltre, la sua formula naturale non solo lenisce e rinfresca la pelle, ma aiuta a prevenire le tipiche spellature da sole, per un'abbronzatura duratura.

Dermatologicamente testato, grazie alla formula Total Tanning System, il processo di abbronzatura sarà rapido, intensivo e prolungato, mentre il complesso funzionale Triple Moist Complex svolge un’azione idratante istantanea e nutriente, contrastando la disidratazione dovuta all’esposizione al sole e aiutando a prevenire la desquamazione epidermica.

Latte Doposole con Aloe Vera Garnier Ambre Solaire

La crema doposole per eccellenza! Leggera ma al tempo stesso idratante e con effetto calmante, questa crema doposole idratante e nutriente è adatta a viso e corpo ed è l'ideale per tutti i tipi di pelle. La texture fresca e leggera ha una consistenza cremosa e si assorbe velocemente senza ungere o appiccicare, mentre la sua formula dermatologicamente testata è arricchita con aloe vera d’origine naturale, per una pelle immediatamente rinfrescata e intensamente idratata.

Collistar Spray Doposole Bi-fase con Aloe

Quello di Collistar è un doposole innovativo con una formula costituita da 2 fasi, una oleosa e una acquosa, che miscelandosi danno origine a un fresco preparato che si applica in pochi istanti e viene prontamente assorbito senza lasciare traccia di untuosità.

Arricchito con on olio di mandorla e calendula, questo spray doposole unisce la ricchezza di un olio alla leggerezza di un fluido, calmando, decongestionando e rinfrescando la pelle dopo l'esposizione al sole e lasciandola setosa e luminosa.

Doposole Effetto Freddo in Spray di Australian Gold

Aloe Freeze Spray Gel è il doposole di Australian Gold che dona un’immediata sensazione di freschezza e aiuta la pelle irritata dal sole a normalizzarsi velocemente. Grazie al suo erogatore spray si applica con facilità, mentre la texture in gel permette alla pelle di assorbire rapidamente i componenti idratanti, nutritivi e lenitivi.

Decongestionante, lenitivo e dall’effetto freddo immediato, questo doposole è adatto sia al viso che al corpo, ha un profumo ottimo ed è l’ideale per rinfrescare, rilassare e profumare la pelle dopo l’esposizione solare.

Ecran Aftersun Latte Doposole

Se non amate l’effetto troppo idratante sulla vostra pelle o avete la pelle tendenzialmente grassa questo latte doposole è quello che fa per voi. SI tratta di un latte molto fluido e leggero che non appesantisce la pelle pur idratandola e avendo un effetto calmante e lenitivo.

Hawaiian Tropic Cool Doposole

Il gel di Hawaiian Tropic è il doposole perfetto se avete l’esigenza di rinfrescarvi dopo l’esposizione al sole. Contiene all’interno gel di aloe vera, che aiuta a reidratare e calmare la pelle, e vitamina E. Una volta applicato si assorbe in fretta e vi dona un effetto fresco sulla pelle.

Olio Idratante Glitterato Nuxe Huile Prodigieuse Or

Huile Prodigieuse Or è la versione estiva e glitterata del classico olio secco di Nuxe. Perfetto per nutrire, illuminare e profumare viso, corpo e capelli, questo olio nutriente, grazie ai glitter presenti nella formulazione, lascia un effetto satinato sulla pelle molto delicato, perfetto per far risaltare l’abbronzatura dopo una giornata di sole!

Olio Doposole Lancaster Golden Tan Maximizer

Golden Tan Maximizer After Sun Oil lenisce la pelle dopo l'esposizione al sole, mantenendola abbronzata anche per un mese e rendendola brillante e profumata. Il Tan Activator Complex presente nella formula, infatti, intensifica la produzione di melanina, donando un'abbronzatura uniforme, dorata e duratura, mentre i complessi idratanti e lenitivi favoriscono i naturali processi di recupero della pelle dopo l'esposizione al sole.

Arricchito con sei oli di origine naturale, questo lussuoso olio sublimatore si fonde con la tua pelle, lasciandola elastica ed idratata, prolunga la tua abbronzatura, ammorbidisce e lenisce immediatamente la pelle esposta al sole, riduce il rischio di spellatura e lascia la pelle liscia e vellutata. Inoltre, ha un ottimo profumo ed è adatto anche alle pelli sensibili.

Olio Corpo Solido Illuminante

Ricco di Burro di Murumuru, Karité, Cacao, Olio di Mandorle Dolci, Vitamina E, questo olio corpo solido è l’ideale per ottenere una pelle liscia, idratata e luminosa, con un tocco shimmer. Naturale ed ecosostenibile, la sua formula solida è facilissima da applicare: basterà scaldare l’olio solido tra le mani ed applicalo direttamente sulla pelle umida, subito dopo la doccia, oppure ogni volta ne hai voglia! La sua texture leggera, inoltre, permette un rapido assorbimento senza lasciare la sensazione d’unto sulla pelle.

Leggero e satinato, quest'olio solido garantisce un effetto luminoso con scintille dorate sulla pelle grazie alle miche naturali, sostenibili e prive di microplastiche, illuminando la pelle con riflessi oro e platino. Inoltre, la sua formula di origine naturale nutre la pelle in profondità, combatte la disidratazione e protegge la pelle dai danni provocati da sole e vento, aumentando elasticità e tonicità e lasciandola liscia ed idratata.

Burro Corpo Illuminante Cuccio Naturale Bronze Shimmer Butter

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovo Burro di Cuccio, un burro ricco e cremoso che risalta l’abbronzatura grazie a morbidi riflessi dorati. Particolarmente idratante e nutriente, questo burro corpo illumina il decolletè, le braccia e le gambe, rende la pelle luminosa e risalta l'abbronzatura.

Arricchito con Olio di Moringa - naturalmente ricco di acidi grassi, antiossidanti e vitamina C – e burro di semi di Mango - ricco di Omega-9 e Vitamine C ed E - dona una ricca idratazione, nutrimento e luminosità!

