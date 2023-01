Abbonamento scontato alla palestra Fighters Factory di Abbadia: come comprarlo

Le feste sono terminate, e la voglia di rimettersi in forma non è mai abbastanza. Per i lettori di LeccoToday, la soluzione però c'è: un abbonamento super scontato alla Palestra Fighters Factory di Abbadia Lariana, così che venisse meno la volontà di allenarsi, il prezzo competitivo possa venire in aiuto anche dei più pigri!

La palestra, organizzata in due sedi - in via Nazionale e via Onedo -, con un personale qualificato e molteplici attività: l'abbonamento in offerta comprende l'accesso open alla sala pesi, oltre a un programma personalizzato sulle tue necessità, strutturato da un professionista. Un'offerta di allenamento completa al prezzo di 320 euro invece di 460 euro.

Come richiedere l'abbonamento scontato

Sono necessari pochi e semplici passi per acquistare l'abbonamento scontato alla Palestra Fighters Factory di Abbadia Lariana:

acquista l'offerta; ricevi immediatamente via email il voucher; presenta il voucher alla reception della palestra per convertirlo in abbonamento e inizia ad allenarti.

Il voucher deve essere convertito in abbonamento entro 3 mesi dall'acquisto.