Mal di testa ‘dietro agli occhi’: le cause, come si manifesta e come curarlo

Il mal di testa e l’emicrania sono condizioni di salute molto diffuse e i sintomi che le accompagnano possono essere particolarmente fastidiosi: i più comuni sono senso di stordimento, nausea e dolore di stomaco.

Kaizen, l'agenzia di Digital Pr di Londa, ha collaborato con l'e-commerce Lenstore, per analizzare i diversi tipi di mal di testa che colpiscono l’occhio, conoscere le conseguenze che questi possono avere sulla vista e trovare i modi per prevenirli e curarli. Ecco cosa hanno scoperto.

Che cos'è il mal di testa ‘dietro agli occhi’

Con il diffondersi della modalità lavorativa smart-working, in molti si sono ritrovati a lavorare in condizioni non ideali per la postura e per la vista, in particolare per la mancanza di un adeguato supporto schienale, la distanza dagli schermi e gli spazi comodi: tutte condizioni che concorrono ad aumentare la possibilità di sviluppare mal di testa, emicranie e altri tipi di malesseri.

Spesso, infatti, il mal di testa è il risultato di un uso prolungato di strumenti digitali al lavoro e a casa, e si manifesta con un lieve dolore localizzato sulla fronte e sulle tempie, che si intensifica man mano che le ore (o in alcuni casi giorni) passano.

I più comuni tipi di mal di testa che colpiscono l'area dietro agli occhi sono:

mal di testa frontale - che si manifesta come un dolore lieve o acuto sulla fronte e sulle tempie, e che generalmente è causato dallo stress ma anche da disidratazione, problemi posturali e affaticamento agli occhi, spesso dovuto ad una costante esposizione agli schermi.

cefalea a grappolo - che si manifesta in mal di testa di breve durata ripetuti durante il corso della giornata, solitamente su un lato solo del cranio. Sono generalmente piuttosto dolorosi e possono essere preceduti da altri sintomi, come occhi rossi o lacrimanti, gonfiori, arrossamento della pelle e problemi di congestione.

nevralgia occipitale - un tipo di mal di testa che si localizza nella parte superiore del collo o dietro al capo, e si sposta in un secondo momento anche dietro agli occhi e sullo scalpo. Si manifesta in singole fitte di dolore oppure una sola fitta costante, di solito colpisce chi soffre già di emicrania, ed è il risultato di irritazioni o lesioni dei nervi occipitali, rendendo chi è affetto da questo tipo di mal di testa particolarmente sensibile alla luce.

emicrania - l’emicrania è una forma di mal di testa accompagnata da alcuni sintomi ricorrenti, come nausea, vomito e sensibilità alla luce e al suono. Esistono tre tipi diversi di emicrania: l’emicrania con aura, in cui la condizione è preceduta da sintomi come la percezione di luci lampeggianti che ne impediscono la vista, punti ciechi, o altri cambiamenti che colpiscono la capacità visiva di entrambi gli occhi; l’emicrania senza l’aura, che è il tipo più comune di emicrania, e non presenta alcun segnale d’allarme; infine l’emicrania con aura senza mal di testa, che si manifesta quando il paziente avverte i sintomi di un’emicrania senza avvertire necessariamente il mal di testa.

Come prevenire e curare il mal di testa ‘dietro agli occhi’

Sebbene molti tipi di mal di testa possano essere curati con regolari antidolorifici acquistabili in farmacia, è sempre meglio prevenire qualunque sintomo prima che questo si presenti, in particolare se si è soggetti a regolari mal di testa che non sono il risultato di un problema di salute più profondo.

I modi migliori per prevenire e curare il mal di testa sono:

sonno regolare - il sonno irregolare, che consiste nel dormire poco o dormire troppo a lungo, può essere causa di mal di testa: è fondamentale, quindi, dormire dalle sei alle otto ore al giorno ogni notte.

attività fisica - assicurarsi di avere uno stile di vita piuttosto attivo e trascorrere del tempo all’aria aperta aiuta a mantenerci in salute.

postura fisica - un posizionamento scorretto della spina dorsale può danneggiare i nervi e causare mal di testa: utilizza degli strumenti di supporto schienale, e prenditi delle pause regolari in cui passeggiare e fare stretching.

postazione lavorativa comoda - ricorda di posizionare gli schermi a 50-100 cm di distanza dal viso, per ridurre l’affaticamento agli occhi e per evitare di inclinare la schiena in posizioni dannose per il corpo. Inoltre, è bene prendersi delle pause regolari dagli schermi, e ogni 20 minuti fissare un oggetto lontano 20 metri per 20 secondi.

idratazione - la disidratazione è una delle cause principali di mal di testa: assicurati di bere acqua frequentemente, così da prevenire mal di testa e secchezza agli occhi.

medicinali - i mal di testa generali si possono alleviare con antidolorifici acquistabili direttamente in farmacia, tuttavia, in presenza di emicrania, è consigliabile consultare il proprio medico e valutare diverse opzioni.

riposo - a volte, per alleviare il mal di testa, è sufficiente sdraiarsi in una stanza silenziosa e al buio.

massaggio - un massaggio alla testa può aiutare a ridurre la tensione che contribuisce al dolore provocato dall’emicrania.

impacchi - impacchi caldi o freddi sulla testa possono alleviare il dolore provocato dal mal di testa o dall'emicrania.

esame della vista - a volte, utilizzare occhiali o lenti a contatto sbagliate può provocare affaticamento agli occhi e mal di testa: fai controlli regolari presso il tuo oculista per assicurarti di essere sulla strada giusta in termini di prescrizioni per la cura degli occhi.

Il mal di testa è provocato da diversi fattori e può verificarsi per svariate ragioni, nella maggior parte dei casi innocue. Tuttavia, in presenza di sintomi inusuali è importante consultare un oculista od un medico.