Incidente lungo la provinciale ad Abbadia. Tre persone coinvolte e code

Incidente lungo la strada provinciale di Abbadia con tre persone coinvolte e soccorsi in azione. La chiamata alla centrale di Areu è arrivata alle ore 17.15 di oggi, venerdì 19 gennaio, dopo lo schianto tra due auto lungo la Sp72 che attraversa il paese.

Sul posto sono subito state inviate due ambulanze da Lecco e dalla vicina Mandello, con i vigili del fuoco in supporto. I pompieri, in azione con un'autopompa, hanno estratto dai veicoli le persone coinvolte affidandole alle cure del 118. Allertati anche i carabinieri.

Stando alle prime informazioni a disposizione, sono rimasti coinvolti nel sinistro un ragazzo di 24 anni e due donne. Per due dei tre coinvolti è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo e verde. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che ha provocato lunghe code e disagi al traffico fino alle 19.