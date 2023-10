Animale attraversa la strada all'improvviso, auto sbanda e si schianta

Un animale attraversa la strada di colpo, auto si schianta nel tentativo di evitarlo. E due giovani finiscono in ospedale.

È davvero singolare e avrebbe potuto avere esiti tragici la dinamica dell'incidente occorso sulla Statale 36 a Colico intorno a mezzogiorno, in direzione Sud. Stando alle prime informazioni raccolte un animale ha attraversato la strada spuntando fuori al'improvviso dalla fitta vegetazione appena fuori dalla galleria Curcio, e un'auto in transito avrebbe frenato all'improvviso per evitarlo. La carambola si è conclusa violentemente contro il guard rail, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto è giunto il personale del Soccorso Bellanese a bordo di un'ambulanza, con intervento della Polizia Stradale. A bordo dell'auto si trovavano due ragazzi di 27 e 29 anni, entrambi trasportati all'ospedale di Gravedona in codice giallo con politraumi. Non è ancora chiaro quale animale abbia attraversato la carreggiata; la zona boschiva che circonda la SS36 è notoriamente popolata da volpi e caprioli.