Auto esce di strada e fa saltare un idrante, acqua ovunque

"Curioso" incidente questa mattina, per fortuna dagli esiti non gravi, sul lungolago di Lecco. Intorno alle ore 8 due auto si sono scontrate e una è poi uscita di strada andando a travolgere un idrante posizionato sul marciapiede, a poca distanza della vetrata di una portineria.

A quel punto un grande quantitativo d'acqua ha iniziato a schizzare in aria e poi a fuoriuscire dall'idrante andando ad allagare parte del marciapiede e della carreggiata. Lo schianto è avvenuto sul Lungolario Cardona all'altezza del civico 24.

Una volta dato l'allarme, sul posto sono interventui i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco di Lecco. I primi hanno prestato aiuto a un giovane di 27 anni coinvolto nell'incidente: dopo un'iniziale allerta in codice giallo, per l'automobilista non è comunque stato necessario il trasporto in ospedale. I pompieri si sono invece prontamente attivati per rimediare al danno e alla perdita d'acqua, inizialmente ben visibile sulla strada.