Incidenti fra auto e moto a Lecco e Cassago: feriti i centauri

Incidenti stradali dalle gravi conseguenze sono occorsi a distanza di pochi minuti, nel pomeriggio di martedì 4 agosto, prima a Lecco e poi a Cassago Brianza, vedendo coinvolti in entrambi i casi una moto e un veicolo a quattro ruote.

L'incidente nel capoluogo è avvenuto intorno alle 17 in corso San Michele, nel rione di San Giovanni. Intervenuta l'ambulanza del Lecco Soccorso. Ad avere la peggio un uomo, il centauro: ha riportato un trauma alla gamba ed è stato portato al Manzoni in codice giallo.

Un quarto d'ora più tardi, altro scontro auto-moto a Cassago, in Via Volta: sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo: un ragazzino di 15 anni, in sella al proprio ciclomotore, ha riportato un trauma alla spalla e una ferita alla gamba. Per lui il trasporto in codice giallo al nosocomio lecchese. In entrambi i casi sono al lavoro le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Nel primo pomeriggio, un sinistro è andato in scena anche a Pescate, nella centrale Via Roma: coinvolte quattro persone, tre uomini fra i 47 e i 78 anni e una donna di 74: nonostante lo scontro fra due vetture, nessuno ha necessitato del trasporto in ospedale.