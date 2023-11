Scontro auto-moto a Vercurago, donna finisce in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica, a Vercurago. Un'automobile e una moto si sono scontrate lungo via Roma mentre percorrevano la SS639, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sulla scena.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una donna di 59 anni, alla guida del mezzo a due ruote, sbalzata sull'asfalto dopo l'impatto. Immediata la chiamata al 112: sul posto è stato inviato un equipaggio della Croce rossa di Galbiate. Per fortuna le condizioni della donna sono parse da subito non serie; i sanitari le hanno attribuito un codice verde nel trasporto in ospedale per accertamenti.

Sempre in tarda mattinata, due distinti incidenti hanno coinvolto ciclisti: un 50enne è caduto mentre percorreva via per il Colle a Carenno, un 59enne sulla Sp72 a Dorio. Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo.