Si ribaltano con l'auto sulla strada di montagna: salvati

Intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio. Intorno alle 18 varie squadre sono state allertate da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza per il ribaltamento che ha coinvolto due persone lungo la strada per Pennaso, tortuoso e stretto tratto che collega Bellano a Parlasco: secondo quanto appreso, i pompieri si sono portati in loco con un'autopompa dal locale distaccamento, ma al loro arrivo i due occupanti erano già riusciti a uscire dal veicolo.

Il 56enne e l'87enne sono stati affidati alle cure dei volontari del Soccorso Bellanese, che ha poi proceduto con il trasporto presso l'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde. Rilievi affidati ai carabinieri.