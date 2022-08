Grave incidente tra auto e moto, in azione anche l'elisoccorso

Violento schianto tra auto e moto nella mattinata di Ferragosto a Barzanò con intervento dei soccorsi in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto alle 10 in via Primo Maggio, lungo la Strada provinciale 51 e ha visto coinvolti una donna di 35 anni e un uomo di 45.

Ancora frammentarie le prime informazioni sull'accaduto. Appena scattato l'allarme, sul posto si sono presto portate due ambulanze inviate dal 118 e l'elisoccorso decollato da Como. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Una delle due persone coinvolte nell'incidente è stata trasportata sempre in codice rosso in ospedale con l'elicottero, mentre l'altra in giallo con l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio.