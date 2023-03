Si ribalta con la betoniera in via Citerna: paura per un 48enne

Incidente nella prima mattinata di lunedì 27 marzo a Olginate. Poco dopo le 8 una betoniera si è ribaltata in via Citerna, via periferica di Olginate che porta verso il belvedere e la frazione Consonno. Paura per il 48enne alla guida del mezzo pesante: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso la mobilitazione dei volontari di Lecco Soccorso, scattati in codice rosso insieme a un'automedica. Giunti sul posto, i sanitari hanno riscontrato le buone condizioni di salute del lavoratore, che non è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti.

Nel frattempo dal comando di piazza Bione sono partite anche un'autopompa serbatoio e un'autogru dei vigili del fuoco: i pompieri si sono messi all'opera per procedere con la messa in sicurezza di mezzo e strada coinvolta nel sinistro.