Brutta caduta in moto, necessario l'intervento dell'elisoccorso

Brutta caduta in moto in via alle Grigne, nel territorio comunale di Esino Lario. L'incidente è avvenuto alle 15 di oggi e ha visto l'intervento in codice giallo dell'elisoccorso di Areu decollato da Sondrio e dell'ambulanza del Soccorso Bellanese. Due le persone rimaste ferite: si tratta di un uomo di 64 anni e di una donna di 66, entrambi sono stati trasferiti all'ospedale Manzoni di Lecco con l'elicottero e l'ambulanza, sempre in codice giallo.

Ben 5 incidenti in moto nel solo pomeriggio di domenica 14 aprile

E la giornata di domenica, in particolare il pomeriggio, ha visto ben 5 interventi dei soccorsi in 5 ore per altrettante cadute in moto lungo le strade lecchesi. Il primo incidente, il più serio, quello delle 13 in via per Lomagna a Osnago: il 57enne rimasto ferito è stato trasferito in "giallo" all'ospedale di Vimercate dopo una prima allerta in "rosso". Poco più tardi un altro schianto sulla due ruote, ma questa volta lungo la Statale 36, nella tratta Molteno - Bosisio Parini, in direzione nord.

Alle 15 l'episodio di Esino, seguito poco più tardi da una nuova caduta in moto a Moggio, in Valsassina, lungo la Sp62: la chiamata i soccorsi è partita in codice giallo per prestare aiuto a un 23enne poi trasferito in ospedale in "verde". Il quinto incidente stradale in via Promessi Sposi a Valmadrera dove sono rimasti feriti due centauri di 47 e 51 anni, soccorsi in codice giallo.