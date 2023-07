Incidente tra auto e moto a Calco: morto un uomo

Un altro tragico incidente lungo le strade lecchesi. Una persona è morta a seguito di uno schianto che questa mattina ha coinvolto un'auto e una moto lungo la via Nuova provinciale, nel territorio comunale di Calco. Violento l'impatto, avvenuto all'altezza del civico 3 nella frazione di Arlate, tra i due veicoli. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso alle 8.50 di mercoledì 5 luglio e sul posto si sono presto portati i Volontari del soccorso di Calolziocorte con l'ambulanza e l'elicottero di Areu decollato da Milano. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri di Merate. Purtroppo per l'uomo, un 53enne che viaggiava in sella alla sua moto, non c'è stato più nulla da fare.