Incidente a Casatenovo con 4 persone coinvolte tra cui una bambina

Incidente a Casatenovo con un'auto ribaltata e 4 persone coinvolte, tra cui una bambina di soli 6 anni. Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 8 di questa mattina, martedì 13 febbraio, in via Dante Alighieri, nella frazione di Campofiorenzo-California. Le altre tre persone che si trovavano a bordo del veicolo durante lo schianto sono un giovane di 21 anni, un uomo di 37 e una donna di 38.

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto due ambulanze e l'auto con il medico a bordo, in codice rosso. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Dopo le prime verifiche e le cure portate ai pazienti, le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente sono fortunatamente apparse molto meno gravi del temuto. Le operazioni di soccorso sono proseguite in codice verde con il trasporto du due pazienti in ospedale.