Incidente tra auto e moto a Casatenovo: ventenne in ospedale

Violento schianto tra auto e moto a Casatenovo. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 marzo, in zona piazza della Repubblica. Ad avere la peggio un giovane di soli 21 anni trasferito d'urgenza all'ospedale Mandic di Merate.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Dopo l'allerta al 112, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Olgiate. Allertati anche i carabinieri. L'intervento è scattato inizialmente in codice rosso, massima urgenza, ed è proseguito in codice giallo fino al ricovero del giovane in pronto soccorso.