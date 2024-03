Brutta caduta in bici: intervento dei soccorsi a Olginate

Brutta caduta in bici e pronto intervento dei soccorsi nella serata di ieri, venerdì 22 marzo, a Olginate. L'incidente stradale è avvenuto alle 21.30 lungo via Professor Mario Redaelli, a poca distanza dell'ex palazzo municipale.

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono presto portati i soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - con l'ambulanza della Cri partita da Lecco in codice giallo. Il ciclista caduto e rimasto ferito è un uomo di 49 anni: dopo le prime cure portate sul posto, il paziente è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo.