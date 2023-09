Incidente in bicicletta, muore 75enne

Un altro tragico incidente nella Brianza lecchese. Alle ore 10.45 di oggi, domenica 3 settembre, i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire in codice rosso nella frazione di Rogoredo a Casatenovo per prestare aiuto a un uomo di 75 anni caduto mentre stava andando in bicicletta. Purtroppo le ferite riportate sono state troppo gravi. L'uomo è morto poco dopo sul posto. Non si esclude che alla base della caduta, avvenuta in una zona boschiva, possa esserci stato un malore.

Ancora scarse le informazioni sull'accaduto e sull'esatta dinamica del sinistro. Non appena scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente si erano subito portati l'ambulanza della Croce bianca di Merate e l'elisoccorso del 118 decollato da Como. Allertati anche i carabinieri della vicina caserma meratese. Ma per il ciclista non c'è stato più nulla da fare.