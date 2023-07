Incidente con 3 auto e 6 persone coinvolte, intervento d’urgenza dei soccorsi

Incidente stradale con ben 6 persone coinvolte nella tarda serata di ieri, venerdì 7 luglio, a Cernusco Lombardone. A seguito del violento impatto tra tre veicoli lungo la Sp 54, uno è finito fuori strada ribaltandosi. Immediato l'allarme al 118 con intervento dei soccorsi in codice rosso. Sul posto, insieme a due ambulanze, anche i vigili del fuoco inviati dal comando di Lecco. Allertati inoltre i carabinieri.

Ben sei, come già accennato, le persone coinvolte nello schianto tra cui anche un bambino di soli 9 anni, oltre a una donna di 47, un uomo di 43, una ragazza di 20 anni, un giovane di 21 e un quarantatreenne. Per alcuni di loro è stato necessario il trasporto in codice giallo agli ospedale di Lecco e Merate. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore e mezza.