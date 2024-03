Schianto sulla provinciale di Robbiate: ciclista investito e ferito

Serio incidente lungo la Strada Provinciale 56. Nella mattinata di mercoledì 6 marzo, poco prima delle 7, un giovane di 22 anni è stato investito nel tratto di via dei Tigli, a Robbiate, mentre stava percorrendo il tratto in bicicletta ed era all'altezza della rotonda che regola l'incrocio con via Piave, via Sant'Elena, via Aldo Moro e via Indipendenza: immediatamente è stato lanciato l'allarme attraverso una chiamata al Nue 112, mentre l'Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato in codice rosso i sanitari della Croce Bianca di Merate e un'automedica.

Il ragazzo è stato stabilizzato, caricato sull'ambulanza e trasferito con delle serie ferite presso l'ospedale Mandic di Merate: arrivato presso il Pronto soccorso è stato ricoverato in codice giallo prima di essere sottoposto ad accertamenti e cure.