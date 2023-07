Ciclista investito, tragedia nell'Alto Lago: morto 30enne

Incidente mortale a Piantedo, al confine tra Lecchese e Sondriese. Nella mattinata di giovedì 13 luglio, poco prima delle 9, un ciclista di 30 anni è stato investito da una Fiat Panda in via Vanoni ed è morto per le ferite riportate nell'impatto. Lo riporta SondrioToday.it.

I soccorsi

I soccorritori sono stati subito allertati in codice rosso, quello di massima gravità , e sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce Rossa di Coli e un'automedica, ma purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Chiavenna, guidati dal comandante Giuseppe Antonicelli, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità .