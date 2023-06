Auto si schianta contro guard rail, intervento d’urgenza dei soccorsi

Incidente stradale nella notte a Civate con intervento dei soccorsi in codice rosso. Un'auto è uscita di strada schiantandosi contro un guard rail lungo via Provinciale.

Nel sinistro, avvenuto all'1.15 di domenica 18 giugno, sono rimasti coinvolti due uomini di 32 e 33 anni. Dopo l'allarme al 112, sul posto sono presto intervenute due ambulanze inviate d'urgenza dalla centrale di Areu e i Vigili del fuoco dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera. Allertati anche i carabinieri.

Uno dei due trentenni è stato trasportato in pronto soccorso a Lecco in codice giallo, l'altro in verde sempre al Manzoni. Le loro condizioni sarebbero fortunatamente meno gravi di quanto temuto all'inizio. L'Intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora e mezza.