Forti rallentamenti lungo la Strada Statale 36. Il traffico risente di un'auto in panne all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione nord: secondo quanto appreso, il mezzo si sarebbe bloccato lungo la corsia di marcia, tanto che è stato necessario chiudere quella metà della carreggiata per procedere con la rimozione del veicolo in condizioni di sicurezza. Le code si stanno progressivamente prolungando in direzione della Brianza.

Allertata la Polstrada unitamente ai tecnici di Anas.