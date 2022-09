Doppio intervento d'urgenza dei soccorsi per un ciclista e un pedone investiti

Paura e intervento dei soccorsi d'urgenza per aiutare un ciclista investito a Colle Brianza. L'incidente stradale è avvenuto alle 10 di oggi, domenica 18 settembre, lungo la Sp58. Stando alle prime informazioni raccolte, un veicolo avrebbe travolto un uomo di 46 anni che stava viaggiando in sella alla propria bicicletta. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso e sul posto si è presto portato l'equipaggio della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. Il 46enne è stato poi trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Il ciclista ha riportato un trauma cranico e un trauma a una gamba.

Sempre questa mattina intorno alle 10, i soccorsi di Areu sono inoltre dovuti intervenire per un altro incidente avvenuto a Colico, sul lungolario Polti, dove è stato investito un pedone. L'uomo, 34 anni, è stato sottoposto alle prime cure sul posto da parte dell'equipaggio della Croce Rossa di Colico, e quindi trasportato in codice giallo in ospedale. Anche in questo caso sono stati allertati i Carabinieri del Comando di Lecco.