Colpito da una moto sul lungolago: grave 28enne

Grave incidente nella serata della vigilia di Natale. Un ragazzo di 28 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco dopo essere stato investito da una motocicletta sul lungolago di Parè, nella zona dell'Hotel Villa Giulia a Valmadrera. Il sinistro, avvenuto verso le 20, ha visto protagonista anche l'uomo alla guida della due ruote, a sua volta soccorso dai vari sanitari intervenuti: in loco si sono portate le squadre di Soccorso Bellanese, Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, Croce Rossa Italiana di Grandate, un'automedica e un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Le due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per il ricovero: il pedone è finito in codice rosso all'ospedale di Lecco, mentre il centauro è stato portato in elicottero al Sant'Anna di Como ed è stato ricoverato in codice giallo.