Incidente tra auto e moto a Galbiate, 37enne trasferito in ospedale

Schianto tra auto e moto a Galbiate. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, domenica 17 marzo, lungo la Sp51. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio un uomo di 37 anni che viaggiava in sella alla sua due ruote. Non appena scattato l'allarme, Areu - l'Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo del sinistro, il 37enne è stato poi trasferito in ospedale sempre in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate.

Sempre oggi, domenica, i soccorsi del 118 erano già dovuti intervenire alle 9.15 a Barzanò per prestare aiuto a un pedone investito investito in via Guglielmo Marconi. Ad essere travolta una donna di 64 anni inizialmente soccorsa in codice giallo. Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi e per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Merate per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.