Grave incidente sulla provinciale di Garbagnate: tre ferite

Serio incidente lungo la Strada Provinciale 69. Poco dopo mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto l'allerta arrivata dopo il sinistro avvenuto all'interno della frazione Ruscolo, al confine tra Garbagnate Monastero e Barzago: secondo quanto riferito da fonti mediche, un'autovettura sarebbe andata a sbattere contro le barriere laterali, fortunatamente senza veicoli in transito nel senso opposto di marcia, e le conseguenze dell'impatto avrebbero provocato il ferimento di tre persone.

I sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini, di Sos Lurago d'Erba e di due automediche si sono occupati delle donne - di 70, 74 e 99 anni - in questione: tutte e tre sono state portate in ospedale, tra il Manzoni di Lecco e il Fatebenefratelli di Erba, e ricoverate in codice giallo. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri brianzoli, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo coinvolto e della sede stradale.