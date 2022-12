Incidente lungo la Sp72, tre persone coinvolte e disagi al traffico

Incidente tra due auto con tre persone coinvolte questa mattina lungo la Sp72 a Garlate. Lo schianto, per fortuna dall'esito non grave, ha causato alcuni incolonnamenti e disagi all'ora di punta con provvisorio senso unico alternato per rendere possibili le operazioni di soccorso. Il sinistro si è verificato alle ore 8 di giovedì 1° dicembre in via Statale, all'altezza del civico 1755, non lontano dal confine con Pescate.

A bordo delle due auto viaggiavano una donna di 71 anni e due ragazze di 21 e 23 anni. I soccorsi del 118 sono scattati in codice giallo con arrivo sul posto dei Volontari del Soccorso di Calolzio. L'intervento è poi proseguito in codive verde: le donne coinvolte hanno quindi riportato, fortunatamente, ferite di lieve entità.