Statale 36: grave incidente sull'Alto Lago, soccorsi in azione in codice rosso

Grave incidente lungo la Strada Statale 36 nella zona dell'Alto lago lecchese. Intorno alle 10.15 di sabato 2 luglio una motocicletta è uscita di strada all'interno della galleria Curcio Nord, nel territorio comunale di Colico. Come riferito da fonti Anas, sul posto è stata inviata la Polizia stradale ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Piona.

I soccorsi

Le condizioni del motociclista, di età al momento non resa nota, sarebbero gravissime: in campo, in codice rosso, ci sono i volontari del Soccorso Bellanese, un'automedica, i pompieri e l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).