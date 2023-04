Scontro tra auto in centro città: arrivano i soccorsi

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 22 aprile a Calolziocorte. Poco dopo le 15 due autovetture si sono scontrate in corso Europa, strada principale che taglia in due Calolziocorte: il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato sul posto due autopompe in soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. A poca distanza, inoltre, sono state inviate altre squadre per una persona rimasta schiacciata da un mezzo pesante in manutenzione.

Sul posto anche il personale sanitario.

Articolo in aggiornamento.