Finisce fuori strada con l'auto: grave 58enne

Grave incidente sulle strade brianzole. Come riferito in precedenza, poco prima delle 8 di mercoledì 13 dicembre l'autovettura guidata da un uomo di 58 anni è finita fuori dalla carreggiata lungo la Strada Provinciale 52 che collega con Sirone, all'altezza della rotonda della Carpo Metal. Il guidatore, che era a bordo con il figlio 18enne, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza: secondo quanto riferito da fonti mediche, ha rimediato un trauma alla schiena, a un arto inferiore e anche a uno superiore.

Ferito il figlio

Non incolume anche il giovane in viaggio con lui: il ragazzo ha rimediato un trauma al volto e a un arto superiore ed è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto due automediche, due ambulanze della Croce Bianca di Besana Brianza e della Croce Bianca di Merate, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Oggiono per i rilievi e la gestione della viabilità , che per un po' di tempo ha vissuto delle difficoltà .