Grave incidente a Dolzago, soccorsi in azione d'urgenza

Grave incidente all'alba a Dolzago. Un'automobile è uscita di strada mentre viaggiava lungo la Sp 52 intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 13 dicembre. Sulla vettura viaggiavano un uomo di 58 anni e un ragazzo di 18. Non appena scattato l'allarme, è stato allertato anche l'elisoccorso e sul posto si sono portate due ambulanze inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), oltre al veicolo con il medico a bordo.

Ancora frammentarie le informazioni a diposizione sull'accaduto. L'intervento di soccorso è proseguito in condizioni di massima urgenza: una delle due persone a bordo (si tratterebbe del 58enne) è stata trasportata in ospedale in codice rosso e l'altra in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.