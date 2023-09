Scontro auto-moto sulla Statale: soccorsi urgenti, lunghe code

Serio incidente lungo la via Statale di Garlate. Poco prima delle 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per lo scontro avvenuto in direzione Olginate, all'altezza dell'uscita per le piscine, che ha visto il coinvolgimento di un'automobile e di una moto. Secondo quanto riferito da fonti mediche, un 58enne avrebbe rimediato le lesioni più serie a causa dello scontro: sul posto, in codice rosso, si sono portati i volontari della Croce San Nicolò di Lecco e il personale a bordo di un'automedica.

L'uomo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco. Inevitabile la formazione di lunghe code.