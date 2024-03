Colpito da un'auto sulla strada per scuola: paura per un ragazzino

Enorme spavento nella prima mattinata di lunedì 4 marzo. Un giovane ragazzo di 18 anni è stato soccorso in codice rosso a causa dell'incidente avvenuto intorno alle 7.45 in via della Pergola. Il giovane, in viaggio sulla propria moto per andare a scuola, è stato colpito da un'autovettura all'altezza dell'uscita che collega l'arteria viabilistica alla Lasercart: immediatamente è scattata la chiamata al Nue 112, con Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza che ha messo in moto i sanitari della Croce San Nicolò di Lecco e un'automedica.

Il ragazzo, che ha ricevuto le cure di primo soccorso sul posto, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito presso il vicino ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero, avvenuto in codice giallo. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Lecco.