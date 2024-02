Meno incidenti, più multe: il 2023 sulle strade di Lecco

Annata lunga e lavoro congiunto per Polizia locale e Protezione civile di Lecco. Tanti i punti di contatto tra le due realtà che fanno capo al Comune: le rispettive attività sono state presentate nel corso di una lunga conferenza stampa tenuta all'interno della sala consiliare di Palazzo Bovara. “Tutto quello di cui parliamo fa parte dell’ambito della pubblica sicurezza. Ringrazio anche Simona Piazza, che spesso si prendere carico della gestione delle pubbliche emergenze”, ha introdotto brevemente il momento il sindaco Mauro Gattinoni.

Tra le notizie uscite durante il momento c'è il passaggio in giunta, avvenuto nel pomeriggio, del nuovo piano della sosta che prevede lo spostamento degli stalli per la Ztl all’interno dei parcheggi blu dal primo di aprile, perchè le classiche strisce blu verranno cancellate e diventeranno dei parcheggi a pagamento. “I posti dei residenti vengono aumentati, ci sarà un leggero aumento della tariffa della sosta a bordo strada per scoraggiare chi dovrebbe posizionare i veicoli nelle aree interrate”, ha invece spiegato il vicesindaco Simona Piazza.

“L’aumento degli ufficiali avvenuto nel corso degli ultimi anni ha portato a un Corpo di Polizia locale composto da 46 agenti e 5 impiegati amministrativi. Non siamo ancora al pieno completamento e potenzieremo la squadra per arrivare a 48-50 agenti”. Lo scorso anno è stato approvato “il regolamento della polizia urbana, anche e soprattutto perché la visibilità degli addetti ha contribuito ad aumentare la percezione di sicurezza in accordo con la Polizia locale e all’interno di alcuni snodi centrali che vedono la presenza di sacche di difficoltà”. Tutto questo “ha contribuito a dare risposte più competenti e attente ai bisogni dei nostri cittadini”.

L’attività si è spesso integrata con quella della Protezione civile, che oggi conta su 46 volontari: “Il dato qualitativo è quello importante, con donne e uomini che prestano il loro servizio gratuitamente; il grande impegno che ha portato alla crescita del gruppo deriva anche dalla comunicazione esercitata nelle scuole cittadine Grassi, Bertacchi e Badoni”.

Il 2023 della Polizia locale di Lecco

“Nel 2023 mi sono goduta un benessere organizzativo che è stato costruito in questi anni, alle nostre selezioni partecipano sempre in tanto e questo significa che c’è la volontà di fermarsi a lungo nel nostro Comando. A oggi siamo fortemente sottorganico, ma riusciamo a essere più veloci nelle risposte”, ha constatato Monica Porta, comandante del Corpo di Polizia locale di Lecco. Nella squadra ci sono forze giovani dedicate al servizio esterno, laddove sono presenti 4 giovani neo assunti in formazione fino al 28 aprile. Debutto per le bodycam durante le partite di calcio o in quei momenti che possono portare a scontri - con tanto di eventuale trasmissione delle immagini in tempo reale -, mentre si va a estendere il tablet per le sanzioni, dato che i dispositivi verranno usati anche per le segnalazioni legati ai problemi riscontrati sul territorio.

Settemila le richieste d’intervento arrivate, 149 quelle rimaste inevase (2,12%). Terminata l’informatizzazione della centrale, che permette un tracciamento di tutta la filiera legata all’intervento e di analizzare la qualità del lavoro. Le richieste sono quelle classiche, con la viabilità chiaramente in cima alla graduatoria. Nel 2023 sono state installate 13 nuove telecamere nella zona dello stadio “Rigamonti-Ceppi”, tra via Cantarelli e via Ponte Alimasco, entrate a far parte nel sistema di sicurezza, mentre prosegue il lavoro delle venti che fanno parte del sistema di lettura targhe condiviso con altri 26 Comuni.

27.193 le multe comminate, più sanzioni nel 2023 per quanto riguarda le violazioni del Codice della strada: a breve saranno installati i pannelli a messaggio variabile per porre rimedio ai tantissimi accessi non autorizzati (19.633) alle Zone a traffico limitato della città, mentre sono aumentate le sanzioni rilevate con il telelaser. 119 le patenti sospese, impegnativa anche l’attività legata alla gestione dei ricorsi presso il Prefetto e per quanto riguarda il mondo della Polizia giudiziaria, tra consegna delle notifiche (437) e pratiche di restituzione degli oggetti rinvenuti (114). La prima causa d’incidente? La perdita del controllo del veicolo, che ha portato a 87 scontri, con corso Carlo Alberto che rimane un’arteria molto complicata (15) al pari del Lungolario Isonzo (15); gli scontri, comunque, sono complessivamente diminuiti.

Gestiti 126 eventi, per un totale di 3.232 ore di servizio, mentre un bar è stato sanzionato perchè aveva i videogiochi a meno di 500 metri di distanza da una scuola.

Il 2023 della Protezione civile di Lecco

“Sono cinque i temi guida che seguiamo nel corso della nostra attività”, ha ricordato la responsabile del servizio comunale di protezione civile Monica Cameroni. L'organico è composto da 46 volontari, con una richiesta appena arrivata che potrebbe portare a un ulteriore ampliamento dell'organico. Più di cento le allerte meteo gestite, ma solo in 15 occasioni è stato necessario uscire sul territorio per il monitoraggio delle aree indicate, con il 25 luglio come data del giorno più complesso visti i danni commessi dai fenomeni atmosferici.

La Bastionato dal San Martino è stata interessata da uno studio commissionato alla società Imageo di Milano per capire se è sufficiente la lunga rete di sistemi di contenimento delle frane stesa tra Caviate e Pradello, mentre per ben cinque volte i volontari si sono recati in Emilia-Romagna per dare una mano durante l'alluvione. La scuola, invece, è stata il terreno di diffusione delle buone pratiche sia da parte della Protezione civile che per quanto riguarda la Polizia locale: i prossimi volontari si sensibilizzano tra i muri degli Istituti lecchesi: gli studenti del Badoni hanno sperimentato attività di Pc, mentre quelli del Bertacchi hanno realizzato dei giochi andati nelle mani dei giovani delle Primarie insieme a un brano rap.