Si scontrano con la moto contro il muro di Villa Maggio: paura per due giovani

Serio incidente lungo la Strada Provinciale 72 nel pomeriggio di domenica 25 giugno. Intorno alle 17 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un sinistro avvenuto all'altezza della curva Villa Maggio, a Mandello del Lario. Secondo quanto appreso, due giovani maschi di 22 e 27 anni, a bordo di uno scooter, sono andati a sbattere contro il muro di cinta.

Immediata la mobilitazione degli agenti della polizia stradale, della Croce Rossa di Lecco e dei volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: i ragazzi rimasti coinvolti nel sinistro sono stati trasportati in ospedale per il ricovero, avvenuto in codice giallo. Inevitabilmente si sono venute a formare delle code nei due sensi di marcia.