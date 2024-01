Si ribalta nel cuore di Mandello: paura per una donna

Incidente a Mandello del Lario. Nella tarda mattinata di domenica 7 gennaio una donna di 64 anni è stata ricoverata dopo l'incidente avuto con la propria autovettura lungo la centrale via Baraggia, a una manciata di metri di distanza dalla fabbrica della Moto Guzzi. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello, unitamente a un'automedica, ai pompieri interventuti con un'autopompa e alle forze dell'ordine.

Stabilizzata, la donna è stata caricata sull'ambulanza e trasportata in ospedale per i ricovero: arrivata in pronto soccorso, è stata accettata in codice verde.